Torhout

Een 24-jarige man uit Torhout wilde zaterdagnacht in zijn BMW indruk maken op enkele meisjes door al driftend een rotonde te nemen. Zijn plan mislukte compleet toen hij de controle over het stuur verloor en in de vitrine van de nieuwe broodjeszaak van Thomas en Cindy knalde. “Kwaad zijn we niet. Het voornaamste is dat niemand gewond raakte”, zeggen ze.