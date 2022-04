Zangeres Leki (44) herstelt van beroerte: “Ze is heel moedig en positief”

Leki (44) heeft een beroerte gehad. Karoline Kamosi, zoals de zangeres echt heet, verblijft momenteel in een revalidatiecentrum. “Ze moet heel veel dingen opnieuw aanleren”, zegt haar producer Stef Kamil Carlens. Net nu ze volop bezig was met haar comebackplaat.

Zes jaar was het stil rond Leki, maar nu werkte ze met Stef Kamil Carlens aan een nieuwe plaat. Het is dan ook de producer die het nieuws deelt op de Facebookpagina van de artieste. “Door een herseninfarct moet ze heel veel dingen opnieuw aanleren”, luidt het. “Ik ben een paar dagen geleden bij haar op bezoek geweest, en ze is heel moedig en heel positief. Ze maakt traag maar zeker vooruitgang.”

Vorige maand liet hij ook al weten dat Leki in het ziekenhuis lag. De cerebrale malaria speelde weer op. Goed tien jaar geleden liep de zangeres een eerste keer cerebrale malaria op, de agressiefste en dodelijkste variant die het zenuwstelstel aantast. Ze kroop door het oog van de naald, maar de aandoening verzwakte haar lichaam. Toch bleef ze verder doen. Optreden, radio maken als één van de Madammen. Het leidde uiteindelijk tot een fameuze burn-out.

Onlangs stapte ze opnieuw in het voetlicht. Met een rol in de musical ‘The Bodyguard’ en een nieuwe single, ‘The River’. “Ik drink geen alcohol meer, leef veganistisch. Ik ben de cleanste versie ooit van mezelf. Ik voel me goed, zit beter in mijn vel”, zei ze in januari in Het Laatste Nieuws. Maar ze liep ook nog twee keer malaria op, de laatste keer in december in Congo. “Opnieuw koorts en een hoofd dat voelt alsof het in een marteltuig zit, maar mijn lichaam lijkt sterker.”

Stef Kamil Carlens gaat volgende week opnieuw bij haar langs. “Je kan een berichtje nalaten in de reacties”, besluit hij zijn Facebookbericht. “Ze zal ze lezen.”