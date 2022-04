Tientallen Britse parlementsleden en drie ministers onderzocht wegens seksueel wangedrag

56 Britse parlementsleden worden beticht van seksueel wangedrag. In een groot onderzoek door een parlementair controleorgaan worden ook drie ministers genoemd, zo schrijft The Sunday Times. Beschuldigingen lopen uiteen: van seksuele intimidatie tot zeer ernstige feiten.

Een zeventigtal klachten over de 56 vermeende daders kwamen binnen bij de Independent Complaints and Grievance Scheme (ICGS), een controleorgaan dat werd opgericht in de nasleep van de MeToo-beweging. Toen kwamen ook Britse parlementsleden in opspraak. The Sunday Times kon nu de hand leggen op meer details. Sinds de oprichting in 2018 zijn er al zeker 70 verschillende klachten binnengekomen. Het gaat dan van seksuele intimidatie en seksueel getinte opmerkingen tot ernstige feiten, aldus de Britse krant.

De krant onthult de namen zelf niet, maar het zou gaan om onder meer drie ministers van de conservatieve regering van Boris Johnson en twee leden van het schaduwkabinet. In zeker één geval zou het gaan over een strafbaar feit. Een staflid zou betaald zijn in ruil voor seksuele gunsten. De beschuldigingen worden op dit moment nog verder onderzocht.

Eerder deze maand moest het conservatieve parlementslid Imran Ahmad Khan ook al ontslag nemen na een veroordeling voor seksueel misbruik van een jongen van 15 in 2008.

En een paar weken geleden werd het eveneens conservatieve parlementslid David Warburton geschorst na een reeks aantijgingen van onder meer seksuele intimidatie en cocaïnegebruik. Zo zou hij onder meer een vrouw bij de borsten hebben gegrepen. Hij ontkent de feiten, maar zou wel één van de mensen zijn die door de ICGS wordt onderzocht.