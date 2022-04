Voorlopig lage opkomst voor Franse presidentsverkiezingen

De opkomst bij de tweede ronde van de presidentsverkiezingen ligt zondag om 12 uur lager dan bij de vorige verkiezingen vijf jaar geleden. Dat meldt het Franse ministerie van Binnenlandse Zaken via Twitter.

Er is sprake van een opkomst van 26,41 procent, wat bijna 2 procentpunten minder is dan op het middaguur van de tweede ronde in 2017 (28,23 procent). Ook toen namen Emmanuel Macron van de liberale centrumpartij La République en Marche (LREM) en Marine Le Pen van het uiterst rechtse en nationalistische Rassemblement National (RN) het tegen elkaar op.

Het opkomstcijfer ligt ook lager dan bij de presidentsverkiezingen in 2012 en 2007. Twee weken geleden tijdens de eerste ronde lager het cijfer wel lager om 12 uur, op 25,48 procent.

Le Pen ging zelf even na 11 uur stemmen in het Noord-Franse Hénin-Beaumont. Ook Macron heeft intussen zijn woning in Le Touquet verlaten om richting stembureau te trekken.

© AP

© AP

In de eerste ronde kreeg huidig president Macron 27,84 procent van de stemmen achter zijn naam, Le Pen kon 23,15 procent van de kiezers overtuigen. Zowat 48,7 miljoen Fransen kunnen zondag een stem uitbrengen.

