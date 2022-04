Zwitserland blokkeert Duitse wapenlevering aan Oekraïne

Het Zwitserse ministerie van Economische Zaken verwijst in de krant naar de neutraliteit van het land en de strenge regels voor opnieuw exporteren van militair materiaal naar conflictgebieden. Duitsland gebruikt de munitie voor Marder-gevechtsvoertuigen die Oekraïne wil hebben. Het gaat om een gepantserd voertuig van Duitse makelij.

Zwitserland heeft EU-sancties tegen Rusland keer op keer overgenomen. Dat is volgens de regering in Bern niet in strijd met de neutrale status van het land, maar het leveren van wapens wel. De Zwitserse afwijzing komt nu de Duitse bondskanselier Olaf Scholz steeds meer onder vuur ligt omdat zijn regering terughoudend is over het leveren van zware wapens.

De Zwitserse wet laat de export van oorlogsmateriaal niet toe naar landen die verwikkeld zijn in een intern of internationaal conflict.