Kate en William delen nieuwe foto’s van jarige prins Louis (4)

Het is stilaan vaste prik: bij een prinselijke verjaardag horen nieuwe prinselijke foto’s. Deze keer vier voor de vierjarige. De hertog en hertogin van Cambridge - William en Kate, dus- deelden de foto’s zelf op hun Instagrampagina. Het zijn beelden van een blije Louis op het strand in Norfolk, genomen door Kate zelf.

© AP

Ze heeft al vaker eigen foto’s gedeeld. Maar ook daarnaast is Kate een royal die nog graag zelf de handen uit de mouwen steekt. In een bakprogramma vertelde ze in 2019 dat ze zelf instaat voor de verjaardagstaart van haar kinderen. “Ik hou er zo van om de taart te maken. Het is een kleine traditie geworden dat ik wakker blijf tot middernacht met belachelijke hoeveelheden cake mix en glazuur en veel te veel maak. Heerlijk.”

© via REUTERS