Reddingsschip Ocean Viking redt 70 migranten op Middellandse Zee

Ocean Viking, een reddingsschip van de hulporganisatie SOS Mediterranee, heeft voor de kust van Libië 70 mensen uit de Middellandse Zee gered. De migranten bevonden zich in een rubberboot, die lucht loste. Dat schrijft de organisatie zondag op Twitter. Onder de geredde migranten bevonden zich zeventien niet-begeleide minderjarigen.

Tijdens de reddingsoperatie van de Ocean Viking in internationale wateren naderde een schip van de Libische kustwacht, wat paniek veroorzaakte. Ook de kustwacht redt migranten in nood uit de Middellandse Zee, maar brengt ze vervolgens terug naar het Libische vasteland. Private hulporganisatie bekritiseren die praktijk, omdat de migranten in het Noord-Afrikaanse land, waar een burgeroorlog woedt, bedreigd worden met geweld.

Naast de Ocean Viking voeren ook het Duitse reddingsschip Sea-Eye 4 en de Geo Barents van Artsen Zonder Grenzen momenteel een reddingsmissie uit op de Middellandse Zee. De Geo Barents meldde zaterdag dat het ongeveer 100 migranten in nood gered had. De migranten waagden de gevaarlijke oversteek over de Middellandse Zee, van de Noord-Afrikaanse kusten naar de Europese Unie. Keer op keer betalen sommige opvarenden de tocht met hun leven.