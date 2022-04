Chelsea in slotminuten voorbij West Ham: invaller Romelu Lukaku lokt penalty uit, maar scoren lukt niet

Op de 34e speeldag in de Premier League heeft Chelsea zondag met 1-0 gewonnen van West Ham United. In een spectaculair einde kreeg Craig Dawson van West Ham een rode kaart in de 86e minuut na een fout op Romelu Lukaku. Onze landgenoot was tien minuten eerder ingevallen en lokte zo een penalty uit. Jorginho miste de elfmeter echter, maar Christian Pulisic kon toch nog de winnende treffer maken in de laatste minuten. Chelsea blijft daardoor derde (65 ptn), met een mooie kloof op Arsenal (62 ptn), maar op ruime afstand van Liverpool (76) en Manchester City (80). Bij Brighton gaf Leandro Trossard een assist.