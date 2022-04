Stembureaus gesloten in Frankrijk: Emannuel Macron (44) blijft president

In Frankrijk is de tweede ronde van de presidentsverkiezingen officieel afgesloten, de Fransen weten nu wie de komende vijf jaar het land bestuurt: dat is Emannuel Macron. Volgens de eerste officiële resultaten behaalde hij 58,2 procent van de stemmen.

Om acht uur ’s ochtends gingen zondag de stembureaus in Frankrijk open, om 20 uur sloten ze in heel het land. Vóór dat tijdstip mogen in Frankrijk officieel geen resultaten of exit-polls bekendgemaakt worden. Maar nu mag het wel, en daaruit blijkt dat Macron de nieuwe president van het land wordt. Macron verlengt zo zijn termijn: de komende vijf jaar zal de leider van de liberale centrumpartij La République en Marche (LREM) opnieuw het land besturen.

Volgens de eerste prognoses haalde Macron tussen de 57,6 en 58,2 procent van de stemmen. Le Pen kreeg naar verwachting tussen de 41,8 en 42,4 procent van de stemmen. Het verschil is wel kleiner dan in 2017: toen haalde Macron 66,10 procent van de stemmen. Ook toen was dat tegen Le Pen.

De meeste verliezende kandidaten van de eerste ronde riepen op om in de tweede ronde voor Macron te stemmen of om niet voor Le Pen te stemmen. Enkel de extreemrechtse Eric Zemmour vroeg zijn kiezers om voor Le Pen te gaan.

Le Pen breekt wel een record in tweede ronde presidentsverkiezingen. Nooit eerder haalde extreemrechts zoveel stemmen. Ze wist de afgelopen weken een grote kloof in de peilingen te verkleinen, maar ze moest zowel in de eerste ronde als in de tweede ronde toch duidelijk de duimen leggen voor Macron.

De opkomst voor de verkiezingen zondag was erg laag. Het Franse ministerie van Binnenlandse Zaken liet kort na 17 uur weten dat slechts 63,23 procent van de Fransen al naar het stemhokje trok. Dat is lager dan de vorige presidentsverkiezingen, in 2017.