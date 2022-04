KV Mechelen zet zijn zinnen op Beerschot-revelatie Ilias Sebaoui

In de zoektocht naar versterking voor volgend seizoen heeft KV Mechelen zijn zinnen gezet op Ilias Sebaoui (20). Eind maart was er al een eerste onderhoud tussen de speler van Beerschot, zijn vader en Tom Caluwé, sportief directeur van KV. De twee partijen zaten onlangs een tweede keer samen en bevestigden tijdens dat gesprek hun wederzijdse interesse in een eventuele samenwerking.

KV is echter niet de enige club die hengelt naar de Marokkaanse belofteninternational. Ook Club Brugge toont verregaande interesse in de aanvallende middenvelder, maar bij KV Mechelen zouden zijn kansen op veel speelgelegenheid wel een stuk groter zijn. Dat laatste is voor de Sebaoui’s een cruciaal argument in het bepalen van hun keuze. Wellicht wordt de knoop pas doorgehakt na het einde van de play-offs. Sebaoui ligt nog tot 2025 onder contract bij Beerschot, maar het is voorlopig onduidelijk of ze daar willen meewerken aan een transfer.