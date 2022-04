Premier De Croo feliciteert Macron: “Fransen kozen voor de waarden van de Verlichting”

Met een stem op Macron hebben de Fransen gekozen voor “een sterk Frankrijk in een slagkrachtig Europa”, maar ook “voor democratische waarden, de waarden van de Verlichting, met een diep geloof in de vooruitgang van elke mens waarbij iedereen - ongeacht achtergrond of afkomst - een eerlijke kans krijgt”, klinkt het nog in de verklaring van de premier. De Croo zegt ernaar uit te kijken om verder samen te werken met Macron in de Europese Raad en in Renew Europe, een fractie in het Europees Parlement.

De naam Marine Le Pen valt niet in zijn verklaring, maar De Croo zegt wel dat “alle democratische krachten” zich moeten “verenigen tegen extremisten die mensen tegen elkaar opzetten, onze democratische rechtsstaat uithollen en Europa willen verzwakken”.

Ook Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen laat weten dat ze ernaar uitkijkt verder samen te werken met Macron. “Samen zullen we Frankrijk en Europa laten vooruitgaan”, schreef ze op Twitter. Ook Europees Raadsvoorzitter Charles Michel heeft Macron gefeliciteerd met zijn herverkiezing. “We kunnen vijf jaar langer op Frankrijk rekenen”, klinkt het.