Stembureaus zijn nog maar net dicht in Frankrijk: hoe weten we zo snel wie president wordt?

Stipt om 20 uur wisten we dat Emmanuel Macron zichzelf opvolgde als president van Frankrijk. Maar hoe kon dat zo snel, als de stembureaus in de grote steden pas om 20 uur stipt de deuren sloten?

Dat zit zo: eerst wordt een reeks van 250 tot 300 stembureaus geselecteerd door instituten die verantwoordelijk zijn voor de schattingen. Deze stembureaus bevinden zich in zeer diverse regio’s, zowel op het platteland, in de buitenwijken als in de stadscentra. Deze mix zou representatief moeten zijn voor heel Frankrijk. “Dit zijn stembureaus die een klein Frankrijk vertegenwoordigen”, vat Bernard Sananès, de voorzitter van het Elabe-instituut, samen aan de Franse tv-zender BFMTV. “Als je de verkiezingen van 2017 en andere peilingen bekijkt, geven deze stembureaus de effectieve stem van Frankrijk weer.”

In elk van die zorgvuldig gekozen stembureaus is een onderzoeker van het instituut aanwezig bij de telling van de stembiljetten. Zij telefoneren vervolgens de resultaten door aan het betrokken instituut. Ze bellen een eerste keer om de cijfers van deelname in het stembureau te geven, een tweede keer om de resultaten van de eerste 100 of 200 geopende enveloppen door te geven en een derde keer na het einde van de telling. “De gegevens van de eerste schattingen, gekoppeld aan een algoritme, geven het resultaat en maken het mogelijk om de schattingen reeds te verkrijgen tussen 19.30 uur en 19.45 uur”, klinkt het. “Het is een geweldig maar stresserend moment.”