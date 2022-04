Macron schrijft geschiedenis: Frankrijk (en de rest van de wereld) haalt opgelucht adem, maar de herkozen president zal zich komende vijf jaar dubbel moeten plooien

Hij heeft het dan toch geflikt, Emmanuel Macron: hij volgt zichzelf op als president van Frankrijk, met een score die zelfs nog beter was dan de opiniepeilers hadden voorspeld. Maar een ‘walk in the park’ worden de komende vijf jaar niet: daarvoor is de score van extreemrechts te hoog en lag de opkomst te laag, met dank aan extreemlinks.