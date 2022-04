Spelers Union durven te dromen na zege tegen Anderlecht: “We krijgen een unieke kans op de titel en we gaan die nemen ook”

Union leverde vandaag een volwassen prestatie af en zette stadsrivaal Anderlecht relatief makkelijk opzij met 3-1. Spits Deniz Undav scoorde niet, maar was belangrijk met drie assist: “De drie punten zijn het belangrijkste, maar ik ben toch ook tevreden dat ikzelf heb kunnen bijdragen aan de overwinning. Ik hoop dat ze mij de assist bij de eerste goal ook toekennen!”, klonk een breedlachende Undav over zijn onbedoelde assist bij de eerste goal.

Met deze zege loopt Union weer drie punten uit op Club Brugge. “We hebben vandaag echt verdedigd als één blok, als één team. En dat heeft geloond. Maar ik denk toch dat we niet de favorieten zijn voor de titel, maar het is nu wel duidelijk dat het tussen ons en Club Brugge zal gaan. Het wordt een mooi duel tot het einde”, schoof Undav de favorietenrol van zich af.

Ook verdediger Christian Burgess was zeer tevreden met de collectieve prestatie zondag: “De organisatie was zeer goed. Iedereen heeft zich uit de naad gewerkt”. Verwacht werd dat Union het lastig zou krijgen met de titeldruk die op hen wordt gelegd, maar daar was zondag niet veel van te merken. “Druk is een privilege. We krijgen deze unieke kans op de titel, en we gaan die nemen ook.” Volgende week neemt Union het op tegen Antwerp.