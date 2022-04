Ludo Hugaerts uit Evergem is aan een wel heel late roeping begonnen. Op zijn 73ste staat de voormalige journalist dit schooljaar voor het eerst voor de klas. Scholen staan te drummen om de nieuwbakken leraar Latijn in te lijven. “In de lerarenopleiding heb ik geleerd om veel rond te lopen. Moet wel, want anders hoor ik het niet goed als iemand achteraan een vraag stelt.”