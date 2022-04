Het is officieel: het gaat tussen Union en Club Brugge voor de titel. Anderlecht en Antwerp kunnen niet alleen de achterstand van 10 en 7 punten niet meer ophalen - er zijn nog maar 15 punten te verdienen -, ze zijn ook gewoonweg niet goed genoeg. In de bekerfinale, op Union. Anderlecht is de cultuur van het wínnen weer kwijt.