Teleurstelling bij Anderlecht: “Zo slecht starten mag gewoon niet gebeuren in de play-offs, dit is een klap voor ons”

Hendrik Van Crombrugge: “Het was vandaag niet goed genoeg. Onze start was weer heel slap. We slikken na twee minuten al een doelpunt op een stilstaande fase. Als dat op het einde van een wedstrijd gebeurt, wanneer iedereen doodmoe is, dan kan ik het nog ergens plaatsen. Maar in het begin mag dat niet gebeuren. Hoe we dat oplossen? Mocht ik dat weten dan was het vandaag niet gebeurd. Het is zeker een punt waaraan we moeten werken. We moeten het op zeer korte termijn oplossen. Er was geen doorkomen aan, maar ik denk dat dat vooral aan onszelf lag. Er was heel weinig verticaliteit. Er was weinig sturm und drang naar voor. Het was te gezapig.”

“Als je die zware bekerteleurstelling hebt verwerkt, probeer je met goede moed de volgende wedstrijd aan te vatten. Maar dat moet je wel doen met scherpte. Zo’n start als vandaag, daar schieten we onszelf gewoon mee in de voet. We moeten in de spiegel kijken. Wat de anderen nu van voorsprong hebben, maakt ons weinig uit. We moeten vooral naar onszelf kijken. Als we wedstrijden willen winnen, zullen we uit een ander vaatje moeten tappen dan vandaag?”

Christian Kouamé: “Als je voor de titel speelt, kan je geen wedstrijden op deze manier afwerken. We moeten ons in die match spelen en proberen er voordeel uit te halen. Na die 2-0 scoren we wel nog, maar eigenlijk was het dan al te laat. Onze tweede helft was niet goed. Zo verliezen we. Dit is een teleurstelling. Als je aan de play-offs begint met zeven punten minder dan Union. Nu zijn dat er al tien. Dat is een klap voor ons. Er resten ons nog maar vijf wedstrijden, dus vanaf nu moeten we alles winnen. Het is onmogelijk om in de play-offs de eerste tien-vijftien minuten zo slecht te starten zoals we deden. Dat mag niet gebeuren. De titel? Het enige wat we kunnen proberen is zo veel mogelijk matchen winnen en hopen dat zij wat punten laten liggen. Dat is alles.”

Kompany moest even nadenken voor hij kon antwoorden op de vraag wat zijn analyse van de wedstrijd was. “Na zo’n wedstrijd is het vervelend om meteen een analyse te maken”, legde hij uit. “Mijn gevoel is slecht. Ik ben echt niet tevreden, zowel met het resultaat als met een aantal elementen van deze wedstrijd. Union was veel slimmer dan wij tijdens de wedstrijd. Elk doelpunt straalt dat eigenlijk uit. Ze reageren telkens iets sneller, denken telkens iets sneller na. Op een sluwe manier bepaalde dingen verbergen. We weten het nochtans. We hebben er al tegen gespeeld. Toch is het een ploeg die daar elk moment in uitblinkt. Het spel vertragen wanneer het moet. Het eerste doelpunt is heel typerend voor Union. Het is eigenlijk heel voorspelbaar, maar ze voeren het zo goed uit. Als niet iedereen 100% alert is, zijn ze ook nog eens heel efficiënt en maken ze hun kansen af.”

“Uiteraard is er meer dan dat. Als ik de wedstrijd in de wedstrijd zie, de ruimtes en voornamelijk in de tweede helft de afstand voor de tweede ballen enzo. Als we het echt gaan bekijken als ploeg, dan. (zwijgt) Om deze wedstrijden te winnen, is het gewoon echt niet voldoende. Een deel is ervaring, een ander deel is cultuur. Dat heeft Union heel goed. Het grote verschil is dat Union voor elk moment leeft. Als de bal buiten is, gaat er meteen iemand voor die bal staan. Of gooien ze nog een tweede bal op het veld. Als ze snel kunnen spelen, zijn ze altijd bereid om dat ook snel te doen. Wij waren net niet kort genoeg, net niet agressief genoeg. Hoe dat komt? We zullen niet de enige ploeg zijn die door Union in moeilijkheden is gebracht. Ik heb mijn jongens ervoor gewaarschuwd, ik heb ze gewapend. We spelen drie keer tegen deze ploeg, het was drie keer heel moeilijk. In de wedstrijd in de wedstrijd zijn zij altijd beter geweest. Ik wil nu niet over doelstellingen praten. Doelstelling is om wedstrijden te winnen. Ik mezelf zot rekenen, dat zal niet helpen.”