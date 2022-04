De fusiedroom van Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open VLD) krijgt in zijn eigen achtertuin een stevige knauw. Na aanhoudend protest van de bevolking heeft Boortmeerbeek beslist de fusie met Mechelen on hold te zetten. Alle opties worden herbekeken en de bevolking krijgt een referendum om zich uit te spreken over elke mogelijke fusie.