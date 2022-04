Het aantal zorgkinderen dat extra ondersteuning krijgt op school is fors toegenomen. Vorig schooljaar ging het om 18.778 kinderen, of een stijging van bijna 20 procent in vergelijking met twee jaar eerder. Vooral voor autisme regent het diagnoses. Het onderwijs en experts zijn het erover eens: “We plakken te veel labeltjes op kinderen.”