Zwart weekend op de weg: twee doden, meisje van twaalf raakt levensgevaarlijk gewond

In Avekapelle in West-Vlaanderen kwam een motorrijder om het leven na een aanrijding met een tractor. — © RR

Zaterdag vielen er twee doden. Een jonge vrouw van 26 uit Herentals werd op haar bromfiets in Lille omver gereden door een bestelwagen toen ze de baan overstak. Ze was op slag dood. In het West-Vlaamse Avekapelle bij Veurne kwam een 60-jarige motorrijder uit Koksijde om het leven nadat hij op een tractor was ingereden. Nog in Veurne raakte een twaalfjarig meisje uit Ronse levensgevaarlijk gewond toen ze tijdens een fietstochtje aangereden werd door een 85-jarige automobilist. Het kind liep onder meer gebroken ruggenwervels op. Ze vecht nog voor haar leven.

De MUG-heli kwam ter plaatse om het meisje de eerste zorgen toe te dienen en vloog haar dan over naar het ziekenhuis. — © Davy Lucidarme

In Maldegem raakten twee mensen levensgevaarlijk gewond op de E34. Dat gebeurde nadat een Mercedes met volle snelheid achteraan inreed op een BMW waar drie personen inzaten.

De BMW werd aan de achterzijde in volle snelheid geramd door een Mercedes — © Erwin Mynsberghe

Ook zondag was de tol hoog. Een 74-jarige motorrijder uit Koksijde raakte levensgevaarlijk gewond in Alveringem. De man reed op een stenen duiker en belandde in het midden van de rijbaan.

© Daron Mertens

Een twintigjarige bestuurder raakte zwaargewond bij een ongeval op de E313 tussen het klaverblad in Lummen en Beringen. In de richting van Antwerpen was hij met zijn auto tegen een vangrail terechtgekomen. Hij zou in kritieke toestand zijn.