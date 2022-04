President Emmanuel Macron toont zich vol vertrouwen in overwinningsspeech: “Ik denk ook aan wie niet op mij stemde”

Emmanuel Macron heeft de Franse presidentsverkiezingen gewonnen. Hij behaalde 58,8 procent van de stemmen. In zijn overwinningsspeech op de Champ de Mars aan de voet van de Eiffeltoren toonde hij zich bijzonder fier. De herverkozen president begon zijn overwinningsspeech met het uitvoerig bedanken van zijn kiezers en zijn eigen entourage.

“Bedankt aan jullie allemaal. Na vijf jaar van veranderingen, moeilijke jaren, uitzonderlijke crisissen, heeft een meerderheid van onze bevolking mij opnieuw het vertrouwen geschonken voor de komende vijf jaar”, klonk het. “Ik wil alle Fransen bedanken, bedankt voor het vertrouwen. Merci, merci. Nu kunnen we verder bouwen aan een sterk Frankrijk. Een groot, ecologisch Frankrijk ook, en een Frankrijk waarin we willen zorgen voor innovatie.”

“President van iedereen”

Macron had ook woorden over voor zijn uitdaagster, Marine Le Pen, en voor haar kiezers. “Ik zal mij zeker bezighouden met de verdeeldheid die er momenteel is in ons land. Ik denk namelijk ook aan al onze medeburgers die niet zijn gaan stemmen of die weigerden te stemmen, want daar moeten we ook rekening mee houden. En ik denk ook aan zij die niet op mij maar op Marine Le Pen gestemd hebben, ik begrijp hun teleurstelling vanavond. Maar vanaf vandaag ben ik niet meer een presidentskandidaat, maar wel de president. De president van iedereen in dit land.”

Geschiedenis schrijven

Volgens Macron is Frankrijk klaar om geschiedenis te schrijven. Hij haalde daarbij ook de oorlog in Oekraïne aan. “De oorlog in Oekraïne herinnert er ons in Frankrijk aan dat we onze stem moeten laten horen en dat we duidelijke keuzes moeten maken op alle vlakken. En dat zullen we dan ook doen”, aldus Macron.

“We moeten ook waakzaam zijn, en respectvol. Want ook ons land zit vol twijfel en verdeeldheid. We zullen dus sterk in onze schoenen moeten staan, maar niemand mag in de steek gelaten worden onderweg. We zullen er samen uitgeraken. We zullen teruggaan naar samenhorigheid, en een hoofd bieden aan uitdagingen. De komende jaren worden historisch. Samen zullen we geschiedenis schrijven voor de komende generaties.”

“Ik ben zo trots dat ik jullie opnieuw kan dienen”, besloot Macron, terwijl hij een traan wegpinkte. Onder luid applaus volgde een “vive la République et vive la France”.