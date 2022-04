De lijst met incidenten en wedstrijdfases waarbij de Buffalo’s zich dit seizoen tekortgedaan voelden door de scheidsrechter, was voor aanvang van de start van de Europe play-offs al lang. Te lang. Maar het optreden van ref Nathan Verboomen in het duel tegen Genk, zorgt in de Gentse gelederen voor meer dan deining. “Ik heb hier een heel slecht gevoel bij”, vatte Hein Vanhaezebrouck het na afloop samen.