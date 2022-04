Lyon-vrouwen winnen zonder Janice Cayman met 3-2 van PSG in halve finale Champions League

Olympique Lyon, zevenvoudig winnaar van de Champions League bij de vrouwen, heeft opnieuw een optie genomen op kwalificatie voor de finale. Dat dankzij een 3-2 overwinning tegen Paris Saint Germain. Gouden Schoen Janice Cayman ontbrak in de selectie van Lyon.

PSG is de kampioen van Frankrijk, maar heeft nog nooit de Champions League kunnen winnen. De Parisiennes openden de score via Marie-Antoinette Katoto (6e), daarna kon Lyon drie keer scoren via Wendie Renard (23e pen.) en de Amerikaanse Catarina Macario (34e, 51e). Vanop de stip kon de Poolse Paulina Dudek nog milderen (58e).

De terugwedstrijd wordt volgende week zaterdag gespeeld. In de andere halve finale won Barcelona vrijdag al met 5-1 van Dortmund. Ook zij werken hun terugduel zaterdag af. De finale vindt zaterdag 21 mei in het Italiaanse Turijn plaats.