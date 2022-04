Raket afgevuurd op Israël vanuit Libanon

“Vanuit Libanon is een raket afgevuurd op Israëlisch grondgebied”, aldus het leger in een verklaring, dat eraan toevoegde dat de Israëlische artillerie als vergeldingsactie heeft geschoten “in de richting van het lanceerpunt” van het projectiel. De raket landde in een open veld bij Kibbutz Matzuva in het noorden van Israël. Er vielen geen slachtoffers. De aanval is nog niet opgeëist.

Beide landen zijn officieel nog in oorlog en de spanning aan de grens tussen het Israëlische leger en de islamistische groepering Hezbollah lopen regelmatig hoog op. Hezbollah is nauw verbonden met Iran en wordt dan ook net als Teheran gezien als een aartsvijand van Israël. De laatste oorlog tussen Israël en Hezbollah liep 15 jaar geleden af.