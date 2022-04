Nicaragua stapt onmiddellijk uit Organisatie van Amerikaanse Staten: “Instrument van het kwaad”

De regering van Daniel Ortega had in november al de terugtrekking van Nicaragua uit de OAS aangekondigd, die volgens het protocol van de organisatie binnen twee jaar moet plaatsvinden om het land de tijd te geven zijn vertrek voor te bereiden.

Managua echter heeft besloten zijn vertrek te versnellen en zijn vertegenwoordigers meteen terug te trekken uit het in Washington gevestigde orgaan, aldus minister van Buitenlandse Zaken Denis Moncada. “Vanaf vandaag maakt Nicaragua geen deel meer uit van alle bedrieglijke mechanismen van dit monster”, aldus Moncada in een brief.

In de OAS zijn de meeste landen van het Amerikaanse continent verenigd. Het doel van de organisatie is om onder meer te werken aan de veiligheid op het continent, de democratie en mensenrechten te verdedigen, de corruptie en mensenhandel te bestrijden en de handel te bevorderen.

De OAS heeft net als het grootste deel van de internationale gemeenschap de herverkiezing in november van Ortega voor een vierde termijn niet erkend.