Protesten in Frankrijk na uitslag presidentsverkiezingen: “Noch Macron, noch Le Pen, revolutie”

In Frankrijk hebben zondagavond in verschillende steden protesten plaatsgevonden na de presidentsverkiezingen, die door aftredend president Emmanuel Macron zijn gewonnen. Zo kwamen onder meer in Parijs, Lyon, en Rennes mensen op straat.

In Parijs kwamen ’s avonds op verschillende pleinen demonstranten samen die zich niet konden vinden in de winnaar Emmanuel Macron, maar ook niet in zijn tegenstander Marine Le Pen, meldt de krant La Parisien. Op beelden op sociale media is te zien dat de politie traangas inzet. Er was echter geen sprake van echte rellen in de Franse hoofdstad.

In Rennes in het westen van Frankrijk, waar na de eerste verkiezingsronde al rellen door linkse groepen en protesten tegen extreemrechts waren uitgebroken, verbood de prefectuur zondagavond een demonstratie. Dat was om verdere schade aan eigendommen en aanvallen op de politie te voorkomen. Toch kwamen verschillende mensen op straat.

Sommige demonstranten staken verschillende vuilnisbakken in brand, waardoor de brandweer drie keer moest ingrijpen. Zeven demonstranten werden gearresteerd en één van hen werd in hechtenis genomen, meldt de prefectuur.

In het centrum van Nantes marcheerde een stoet van ongeveer 400 à 500 mensen achter een spandoek met de tekst “Nood aan revolutie”. In Toulouse namen ook zo’n 500 mensen deel aan een demonstratie met de slogan “Noch Macron, noch Le Pen, revolutie”.

In Lyon waren er botsingen tussen linkse groepen, ‘gele vestjes’-demonstranten en de politie.

© AP