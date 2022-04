Belgische partijvoorzitters reageren opgelucht op herverkiezing Macron: “Het ergste is vermeden”

Nadat duidelijk werd dat Emmanuel Macron herverkozen is als president van Frankrijk, regent het zondagavond reacties op Twitter, ook van Belgische politici. Verschillende partijvoorzitters staan in de rij om president Macron te feliciteren.

Zo wenst CD&V-voorzitter Joachim Coens Macron “proficiat en succes”. Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert spreekt van een “knappe winst van Macron tegen extreemrechts”. Ook Vooruit-voorzitter Conner Rousseau noemt de zege van Macron “een belangrijke overwinning”. Meyrem Almaci, voorzitter van Groen, lijkt eerder opgelucht. “De democratische keuze heeft het gehaald. Maar lage opkomst en steeds kleinere marges”, schrijft ze op Twitter.

Aan Franstalige kant spreken de partijvoorzitters vooral van opluchting. “Het ergste is vermeden”, tweette Paul Magnette, voorzitter van de Waalse socialisten. “Laten we ons nu concentreren op de parlementsverkiezingen en de overwinning van verenigd links”, voegde hij er nog aan toe. “Het valt nog te bezien of de parlementsverkiezingen E. Macron de middelen bieden om zijn ambities te verwezenlijken”, tweette Maxime Prevot, voorzitter van Les Engagés (voorheen CDH).

Ook Rajae Maouane is “opgelucht ondanks alles”. De covoorzitter van Ecolo zegt op Twitter zich zorgen te maken over “extreemrechts dat blijft groeien”. Défi-voorzitter François De Smet noemt Macrons overwinning “goed nieuws voor Frankrijk en Europa”. Georges-Louis Bouchez, kopman van MR, noemt het zelfs “goed nieuws voor België in een sterker Europa”. Volgens hem wonnen zondagavond ook “de waarden van de liberale democratie”.

Raoul Hedebouw van PVDA/PTB ziet de toekomst minder rooskleurig in. “Vanavond beginnen vijf nieuwe jaren van strijd tegen de president van de rijken en zijn programma van sociale afbraak”, tweette de voorzitter. Hoewel extreemrechts “verslagen” is, heeft Macron “ongelijk te denken dat zijn overwinning legitiem is”.