Tientallen burgers in Boetsja werden gedood met ‘wapen uit Eerste Wereldoorlog’

Tientallen burgers die omkwamen bij de Russische bezetting van Boetsja en andere voorsteden van Kiev werden gedood met een wapen dat zijn oorsprong kent in de Eerste Wereldoorlog. Dat schrijft The Guardian.

Bij lijkschouwingen op de lichamen die na de terugtrekking van de Russische troepen begin april werden gevonden in massagraven in Boetsja, vonden pathologen metalen pijltjes in de hoofden en borstkassen van tientallen lijken. “We vonden verschillende heel dunne, op nagels lijkende objecten in de lichamen van mannen en vrouwen”, vertelt de Oekraïense wetsdokter Vladyslav Pirovskyi aan The Guardian.

Volgens onafhankelijke wapenexperts – die op vraag van de gezaghebbende Britse krant foto’s van de metalen objecten bestudeerden – gaat het om zogeheten ‘fléchettes’. Dat zijn metalen pijltjes van zo’n 3 tot 4 centimeter lang die door artilleriegeschut worden afgevuurd. Dat gebeurt door middel van granaten, die elk tot zo’n 8.000 pijltjes kunnen bevatten. Dergelijke granaten exploderen vervolgens boven de grond, waarna de pijltjes zich verspreiden over een gebied van zo’n 300 op 100 meter. Bij inslag in een lichaam verliezen die pijltjes hun stijfheid, waardoor de staart – gemaakt van vier vinnen – afbreekt en een tweede wonde veroorzaakt.

Volgens verschillende getuigen werden dergelijke ‘fléchettes’ gebruikt bij Russische artilleriebeschietingen in de laatste dagen van de Russische bezetting van de regio.

Eerste Wereldoorlog

‘Fléchettes’ werden vooral gebruikt tijdens de Eerste Wereldoorlog. Toen lieten piloten ze uit vliegtuigen vallen op grondtroepen en loopgraven. Tijdens de Tweede Wereldoorlog hadden ze weinig nut, maar een gemoderniseerde versie werd door de Amerikanen wel gebruikt tijdens de Vietnamoorlog. Ook het Israëlische leger gebruikt ze dezer dagen af en toe, bij bombardementen in Libanon en de Gazastrook.

Mensenrechtenorganisaties vragen al langer om een internationaal verbod op het gebruik van ‘fléchettes’, maar zo’n uitgesproken verbod bestaat momenteel niet. Het gebruik van niet-gerichte dodelijke wapens in dichtbevolkte gebieden is wel een overtreding van het internationale recht.

