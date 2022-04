Brand uitgebroken in twee grote Russische brandstofdepots nabij Oekraïense grens

Er is brand uitgebroken in twee grote brandstofdepots in de regio van de Russische stad Brjansk, zowat 150 kilometer van de Oekraïense grens. Een eerste brand ontstond rond 2 uur (lokale tijd) in het brandstofdepot Brjansk-Droezjba van het staatsbedrijf Transneft, dat instaat voor het beheer van oliepijpleidingen. Dat meldt het Russische ministerie van Noodsituaties.

Op foto’s en video’s in Russische media en op sociale media is te zien dat de lucht rood kleurt, en dat er sprake is van felle rookontwikkeling. Er zijn voorlopig geen meldingen van slachtoffers. Over de oorzaak van de brand wordt geen mededeling gedaan. Volgens Interfax zou er ook in een ander depot in dezelfde regio een brand ontstaan zijn, maar dat bericht werd nog niet officieel bevestigd. De stad Brjansk vormt een logistieke basis voor het offensief dat het Russische leger uitvoert in Oekraïne.

Rusland heeft het Oekraïense leger er al herhaaldelijk van beschuldigd aanvallen uit te voeren op Russisch grondgebied, onder meer op een dorp in de omgeving van Brjansk. Begin april verklaarde de gouverneur van de grensregio Belgorod ook dat Oekraïense helikopters een brandstofdepot hadden aangevallen.

