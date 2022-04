Amerikaanse ministers brengen blitzbezoek aan Kiev: “Oekraïne zal langer bestaan dan het Rusland van Poetin”

De Amerikaanse ministers van Buitenlandse Zaken en Defensie, Antony Blinken en Lloyd Austin, hebben zondag een bezoek gebracht aan Kiev. Het is de eerste keer dat er Amerikaanse leiders naar Oekraïne trekken sinds de Russische inval. Het ging om een blitzbezoek: toen Amerikaanse functionarissen het nieuws van de reis bevestigden, waren de twee ministers alweer in Polen.

Blinken liet zich positief uit over de situatie in Kiev. “We zagen mensen rondwandelen in de straten. Dat is het bewijs dat de slag om Kiev gewonnen is. Rusland haalt zijn oorlogsdoelstellingen niet, terwijl Oekraïne wel al belangrijke successen heeft geboekt”, klonk het. “Oekraïne zal langer bestaan als soeverein land dan het Rusland van Poetin.”

Blinken en Austin kondigden in Kiev dan ook aan dat de Amerikaanse diplomaten vanaf deze week geleidelijk aan zullen terugkeren naar Oekraïne. Ze zullen eerst in de Oekraïense stad Lviv aan de slag gaan, maar dienen uiteindelijk terug te keren naar de ambassade in Kiev.

“Slag om Kiev is gewonnen”

Volgens Austin kan Oekraïne de oorlog met Rusland winnen als het land het juiste militaire materieel heeft, en als Oekraïners geloven dat ze kunnen winnen. “Het eerste wat je nodig hebt, is het geloof dat je kan winnen. En ze zijn ervan overtuigd dat ze kunnen winnen”, aldus Austin. “Ze kunnen winnen als ze over de juiste uitrusting en de juiste steun beschikken. President Zelenski was dankbaar voor alles wat wij voor Oekraïne doen, maar hij is vooral gefocust op wat er nodig is. Oekraïne heeft nu vooral langeafstandswapens en tanks nodig, omdat de oorlog is veranderd.”

De Verenigde Staten hebben onlangs de leveringen van militair materieel aan Oekraïne opgevoerd. Er worden nu ook zware wapens geleverd. “We willen Rusland zodanig verzwakken dat het niet meer in staat is om dingen te doen zoals de invasie in Oekraïne”, zei Austin. “Ze hebben al veel militaire capaciteit verloren, en veel troepen. We zouden niet willen dat ze die capaciteit snel weer kunnen opbouwen.”

De ministers beloofden meer dan 700 miljoen dollar aan extra directe en indirecte hulp. De extra financiering moet Oekraïne helpen in de strijd tegen het Russische offensief in het oosten en het zuiden. Daarnaast moet ze Oekraïne en de andere vijftien landen helpen meer geavanceerde wapens en luchtverdedigingssystemen aan te schaffen.

De Oekraïense president Zelenski zei dat het bezoek van de Amerikaanse ministers “zeer waardevol en belangrijk is” voor zijn land. Volgens Zelenski hielden ze onder andere overleg over strengere sancties tegen Rusland, financiële steun en veiligheidsgaranties. ‘Bedankt Verenigde Staten voor jullie ongeziene hulp”, klonk het.