Raadkamer in Gent stelt behandeling van verwijzing in zaak-Schild & Vrienden uit tot 30 mei

Het parket Oost-Vlaanderen was een strafonderzoek gestart naar aanleiding van de Pano-reportage op 5 september 2018. Die toonde aan dat in geheime chatgroepen van Schild & Vrienden racistische en antisemitische berichten gedeeld werden. In juni 2019 werd Dries Van Langenhove officieel in verdenking gesteld. De Schild & Vrienden-oprichter werd vrijgelaten onder voorwaarden en moest onder meer een geleid bezoek volgen aan de Dossinkazerne in Mechelen.

De Gentse raadkamer moet beslissen of Dries Van Langenhove en de andere verdachten zich voor de correctionele rechtbank moeten verantwoorden, maar de zaak werd al verschillende keren uitgesteld door procedurele manoeuvres van de verdediging. De raadkamer besliste nu dat de advocaten van de verdediging nog kunnen antwoorden op de besluiten van de burgerlijke partijen. Op 30 mei om 14 uur wordt gepleit over de mogelijke verwijzing. De beslissingen van de raadkamer wordt voor het gerechtelijke verlof verwacht.