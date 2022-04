Na hevige discussie: proces-Sanda Dia wordt enkele dagen onderbroken (na tweede procesdag)

Het proces rond de dood van student Sanda Dia zal enkele dagen onderbroken worden om de advocaten de tijd te geven hun standpunten in te nemen over de herkwalificatie van de tenlasteleggingen die de rechtbankvoorzitter heeft voorgesteld. Na de zitting van maandag zal er pas volgende week hervat worden.

Vrijdagavond had de rechter verrast met een voorstel om de tenlasteleggingen anders te formuleren. Ze stelde een herkwalificatie voor naar klassieke slagen en verwondingen, zonder het oogmerk te doden, in plaats van toedienen van giftige of schadelijke stoffen met de dood tot gevolg.

De vele advocaten in het proces wilden tijd krijgen om hun conclusies daarover neer te leggen. Na een hevig oplopende discussie met de rechter, kwamen ze met een gezamenlijk voorstel. Dat werd aanvaard.

Zitting geschorst tot volgende week maandag

Het proces gaat eerst verder met de verhoren van de beklaagden die vrijdag nog niet aan het woord waren gekomen. Daarna kunnen ook de burgerlijke partijen aan het woord komen en zal het openbaar ministerie zijn vordering doen.

Daarna zal de zitting geschorst worden tot volgende week maandag. De burgerlijke partijen krijgen tot woensdag middernacht om hun conclusies op te stellen, de verdediging krijgt tot vrijdag middernacht. De advocaten zullen ook de mogelijkheid krijgen om nog een harde schijf te raadplegen. De voorzitter waarschuwde de toppleiters wel dat het lange werkdagen dreigen te worden.