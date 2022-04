Regering lanceert “nationale brainstorm” over volgende staatshervorming

De federale regering lanceert maandag de langverwachte burgerbevraging over de Belgische staatsstructuur. Burgers, klassen, middenveldorganisaties en andere geïnteresseerden hebben zes weken de tijd om hun mening te geven via eenlandvoordetoekomst.be.

Burgers kunnen nog tot 5 juni onder open vragen anoniem hun mening kwijt over - onder meer - de toekomst van de Senaat, de regeringsvorming, de grootte van de kieskringen of de partijfinanciering. In totaal zijn er zes thema’s, gaande van de staatsstructuur over de grondrechten tot de bevoegdheidsverdeling.

Alle Belgen en inwoners van België ouder dan 16 jaar kunnen daarvoor terecht op eenlandvoordetoekomst.be. Wie een papieren versie wil, kan dat aanvragen. De academici en experten die de hele oefening hebben uitgewerkt, stellen daarna tegen het najaar een rapport op, dat openbaar wordt gemaakt en gedeeld wordt met de regering en het parlement.

De federale regering wil tegen het einde van de legislatuur, in 2024, een staatshervorming voorbereiden. Het echte politieke werk zal zich dus pas ten vroegste na de volgende verkiezingen afspelen. De burgerbevraging komt dan ook niet in de plaats van de klassieke partijpolitieke onderhandelingen. “Het is een soort nationale brainstormoefening om suggesties te krijgen van burgers, scholen, klasgroepen, middenveld, academici en lokale overheden”, zei minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden, samen met minister van Middenstand David Clarinval bevoegd voor institutionele hervormingen en democratische vernieuwing.

Dat neemt dat niet weg dat de huidige regering in de loop van de huidige legislatuur op bepaalde vlakken al stappen kan zetten. Het gaat dan bijvoorbeeld om een verlaging van de kiesgerechtigde leeftijd, opperde Verlinden. In het regeerakkoord is bijvoorbeeld ook sprake van een herziening van het artikel 7bis van de grondwet, met het oog op een interfederale klimaatwet.