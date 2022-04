Nissan stopt met productie van Datsun-auto’s

“Nissan concentreert zich op belangrijke modellen en segmenten (...). De productie van de Datsun redi-GO zal stopgezet worden in de fabriek van Chennai”, in India, zo luidt het in een mededeling.

Die productiesite was de laatste waar nog Datsuns gebouwd werden. In Indonesië en Rusland was Nissan in 2020 reeds gestopt met de productie, na een omvangrijk wereldwijd herstructureringsplan. Vorig jaar werden amper 7.000 wagens van het merk Datsun verkocht, aldus een woordvoerder. De verkoop zal doorgaan zolang de voorraad strekt en de dienst na verkoop zal verzekerd blijven.

Nissan had Datsun in 1981 al een eerste keer ten grave gedragen, waarna de ondertussen van zijn voetstuk gedonderde autotycoon Carlos Ghosn het merk in 2013 nieuw leven inblies als lagekostenmerk in opkomende landen, naar het voorbeeld van Dacia, het lagekostenmerk van Renault.

Na de val van Ghosn eind 2018 wegens vermeende financiële verduistering in Japan, hebben de toplui van Nissan de strategie van de groep grondig herzien. Nissan moet zich nu concentreren op zijn belangrijkste markten, eerder dan te gaan voor volumes.

De oorsprong van het merk Datsun gaat terug tot de jaren 1910, een eerste automodel werd gelanceerd in 1931. Twee jaar later werd het merk gekocht door het autobedrijf dat later Nissan zou worden. Datsun kende zijn hoogdagen in de jaren 1950-1960, en verkocht tot 1981 20 miljoen wagens in 190 landen.