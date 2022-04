Ooievaar (letterlijk) langsgekomen in het Zwin: eerste jong van het seizoen weegt amper 70 gram

Het is amper twaalf centimeter hoog en weegt 70 gram, maar toch is het groot nieuws: het eerste ooievaarsjong van het seizoen is geboren in natuurpark het Zwin.

De geboorte vond plaats in een van de nesten aan de ooievaarstoren in het natuurpark waar de jonge ooievaars de voorbije jaren een zendertje kregen. Het diertje meet amper 12 centimeter en weegt nauwelijks 70 gram. De komende dagen worden er nog meer jongen verwacht: de voorbije jaren vlogen in het Zwin 12 tot 22 jonge ooievaars per jaar uit.

Wie de diertjes duidelijk wil zien, moet nog eventjes geduld oefenen. De kwetsbare jonge ooievaars worden aanvankelijk voortdurend afgeschermd door de ouders. Na een week laten ze zich steeds vaker zien, als ze even van onder de vleugels van de oudervogel tevoorschijn komen.

Hoogste aantal

Momenteel zijn er zestien ooievaarsnesten bezet in het Zwin, waarvan vijftien door een koppel. Dat is meteen het hoogste aantal van de voorbije vijf jaar. Eind maart werden de eerste eieren gelegd en een groot deel van de paren ging in die periode tot broeden over, met name de vogels die al vroeg in het voorjaar terugkeerden.

Broedparen die later aankwamen, wachtten tot in april.