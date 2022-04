Natuurpunt roept op om dode dieren in het verkeer te blijven melden

Natuurpunt volgt al vijftien jaar op hoeveel dieren er sterven in het verkeer in Vlaanderen. Via het project ‘Dieren onder de wielen’ wordt in detail in kaart gebracht waar de knelpunten zich bevinden, zodat de overheid die kan aanpakken. Natuurpunt lanceert nu een oproep om waarnemingen van dode dieren te blijven doorgeven, zodat nieuwe maatregelen kunnen worden genomen om de knelpunten aan te pakken.

Tussen 2017 en 2020 verzamelden 2.634 burgers samen 30.873 waarnemingen van verkeersslachtoffers, volgens Natuurpunt vermoedelijk slechts het topje van de ijsberg. Er werden 399 soorten wilde dieren als slachtoffer gemeld. Het gaat vooral om zoogdieren (45,2 procent), amfibieën en reptielen (28 procent) en vogels (23,7 procent). De egel voert de trieste top drie van de meest gemelde soorten aan met 4.707 waarnemingen. De gewone pad werd 2.953 keer gespot en de houtduif 1.988 keer. De vos en de steenmarter volgen op de vierde en vijfde plaats, met respectievelijk 1.642 en 1.576 waarnemingen.

Het aantal verkeersslachtoffers onder dieren daalt de afgelopen jaren wel, terwijl de zoekinspanning toenam. Maar het is niet duidelijk of dat te maken heeft met de genomen maatregelen van de overheid, of doordat populaties van bepaalde diersoorten aan het afnemen zijn. Voor de bunsing bijvoorbeeld is dat laatste het geval, terwijl soorten die in opmars zijn, zoals het wild zwijn en de bever, wel meer in de ongevallenstatistieken opduiken.

Burgerwetenschappers

Volgens Natuurpunt gebeurt de monitoring nergens ter wereld zo intensief als in Vlaanderen, met dank aan zogenaamde “burgerwetenschappers”. Nu het voorjaar van start is gegaan en heel wat dieren ontwaken uit hun winterslaap, zal ook het aantal verkeersslachtoffers weer stijgen. Natuurpunt vraagt om die te blijven melden. Enkel op die manier kunnen nieuwe maatregelen worden genomen om de knelpunten te verminderen, klinkt het.

De Vlaamse overheid werkt hieraan door het nemen van zogenaamde “ontsnipperingsmaatregelen” aan bestaande gewest- en snelwegen. Zo werd het eerste wild-detectiesysteem in Vlaanderen, op de N73 tussen Hechtel-Eksel en Leopoldsburg, geplaatst op basis van de kennis van verkeersslachtoffers. Maar er ligt nog heel wat werk op de plank, zeker voor wat betreft lokale wegen.

Alle info over dode dieren in het verkeer kunnen gemeld worden via www.waarnemingen.be of www.dierenonderdewielen.be en ook via de mobiele apps voor natuurwaarnemingen ObsMapp (Android) en iObs (Apple).