Akkoord tussen Musk en Twitter over overname in de maak: “Mogelijk vandaag al rond”

Een akkoord tussen de raad van bestuur van microblogsite Twitter en Elon Musk komt zienderogen dichterbij. Volgens The Financial Times zou het best kunnen dat op een vergadering vanavond de overname een feit is.

Liefst 43,3 miljard euro – 46,5 miljard dollar – heeft Elon Musk veil voor Twitter. De Zuid-Afrikaans-Amerikaanse ondernemer achter Tesla en SpaceX – en de rijkste man op de planeet – is een fan van het sociale medium en gaf eerder al aan dat hij er grootse plannen mee heeft.

Maar de raad van bestuur van Twitter wilde er aanvankelijk niet van weten: nadat Musk zijn bod van 54,2 dollar per aandeel had aangekondigd, activeerde Twitter de zogenaamde gifpil. Daardoor kunnen bestaande aandeelhouders met korting extra aandelen kopen zodra één partij meer dan 15 procent van de aandelen koopt zonder op voorhand toestemming te krijgen. Musk kocht de voorbije maanden een belang van zowat 9 procent in Twitter bij elkaar. Zijn bod waardeert de microblogsite op circa 43 miljard dollar.

LEES OOK. Waarom kleine aandeelhouders niet willen weten van Twitter-overname door Elon Musk: “Eigenlijk speelt hij een vuil spel” (+)

Eerder vandaag bleek al dat Twitter van mening veranderd was en dat in een vergadering zondag stappen gezet waren. Volgens The Financial Times gaat het zelfs in die mate de goede richting uit dat maandag opnieuw vergaderd wordt en dat het erop lijkt dat daar een akkoord over de overname bereikt zal worden.

Het nieuws heeft de beurswaarde van Twitter goed gedaan. Het aandeel is maandag met 4 procent gestegen op de beurs van New York.