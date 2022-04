Je zag hem geen gat in de lucht springen, evenmin als de druk bij Union leggen. Simon Mignolet (34) was vooral blij dat Club Brugge de aftrap van de titelstrijd tot een goed einde kon brengen. Want dat is in het verleden wel eens anders geweest. “De situatie is volledig anders dan vorig jaar: toen waren we volgens velen al kampioen”, zegt de doelman.