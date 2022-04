Belgische dierenarts die als klokkenluidster optrad in Ierland en nadien werd weggepest krijgt 1,5 miljoen euro schadevergoeding

Een Ierse dierenarts met Vlaamse roots heeft een schadevergoeding van omgerekend bijna 1,5 miljoen euro gekregen van een rechtbank in Ierland. De klokkenluidster die voor de overheid werkte was aan de kant geschoven nadat ze schendingen van het dierenwelzijn naar buiten had gebracht en zich openlijk vragen had gesteld bij de traceerbaarheid van dieren en dus ook van vlees.

Dierenarts Tamara Bronckaers (54) kreeg naast een schadevergoeding, de grootste ooit in zijn soort in Noord-Ierland, ook verontschuldigingen van het ministerie van Landbouw, Milieu en Plattelandszaken (Daera) voor alle ‘veroorzaakte pijn en leed’.

In 2016 werd Bronckaers, die uit België komt maar in Tyrone woont en er sinds 1999 voor Daera werkt, gepromoveerd tot senior dierenarts die verantwoordelijk was voor veemarkten, bioveiligheid en voor de tracering van infectieziekten die van dier op mens worden overgedragen.

Bij haar aanstelling kreeg ze te horen dat ze moest controleren of de markten zich aan de wet hielden. Al snel kwam ze een reeks mistoestanden op het spoor. Van onnodig dierenleed bij runderen en schapen tot misbruiken in verband met de traceerbaarheid van vee. En dus ook van vlees.

Toen ze daarover verslag uitbracht, kreeg ze geen medewerking van haar oversten. Integendeel. Plichtbewust als ze was, bracht ze de zaak naar buiten. Vanaf toen werd het leven van de klokkenluidster een hel, zo beschreef ze het zelf voor de rechtbank.

“Ik ben getuige geweest van onnodig lijden van dieren en stelde me ernstig vragen bij de traceerbaarheid van vlees. Ik kon niet achterover leunen of wegkijken. Het was mijn job. Ik wilde niet op mijn geweten hebben dat ik dieren of zelfs mensen in gevaar bracht door bepaalde zaken door de vingers te zien”, getuigde ze in de rechtbank.

De rechtbank oordeelde dat dokter Bronckaers correct handelde. “Wat ze deed was ethisch correct. Ze stelde het algemeen belang voorop en dat ten koste van zichzelf, haar gezin en haar levensstandaard”, zei de rechter.

“Het is een keuze die maar heel weinig mensen zouden maken, omdat zwijgen de gemakkelijkere weg zou zijn geweest.”

Of de zaak daarmee afgelopen is, is niet zeker.

De chef-dierenarts en zijn plaatsvervangers, die ze haar pestkoppen noemt, blijven gewoon in functie na alles wat er is gebeurd. Twee weken geleden kreeg een van hen zelfs nog een promotie.