“Volledige rapport van Sue Gray over ‘partygate’ is zo belastend dat het einde van Boris Johnson als premier kan betekenen”

Het rapport van topambtenaar Sue Gray is het resultaat van een maandenlang onderzoek naar lockdownfeestjes in de tuin van de ambtswoning van Boris Johnson, op een moment dat er vanwege het coronavirus een lockdown van kracht was in het Verenigd Koninkrijk. Het is nog niet openbaar gemaakt omdat er ook een onderzoek van Scotland Yard loopt naar de feestjes.

Volgens een bron van The Times zal het rapport het einde van Johnson als Britse premier betekenen. Het is zo belastend en beschuldigend voor hem dat aanblijven niet zal kunnen. Het rapport telt meer dan 500 pagina’s en meer dan 300 foto’s en gaat over meer dan twaalf gebeurtenissen die de coronamaatregelen geschonden zouden hebben.

“Sue’s rapport is onheilspellend voor Johnson”, zegt de bron. “Het zal het de premier ongelooflijk moeilijk maken. Er staat een enorme hoeveelheid druk op haar. Haar rapport zou genoeg kunnen zijn om een einde aan hem te maken.”