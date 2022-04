Ludo Geurden volgt zichzelf op als voorzitter van Horeca Vlaanderen

Geurden was de enige kandidaat voor het voorzitterschap, en haalde het met ruime cijfers. Ook huidig ondervoorzitter Lemahieu verlengt zijn termijn. Daarvoor versloeg hij zijn enige tegenkandidaat Barbara Beeckman.

De twee heren benadrukken dat ze de komende jaren vooral willen inzetten op continuïteit. “De covidcrisis, de oorlog in Oekraïne, de energiecrisis: het zijn nog steeds moeilijke tijden voor de horeca”, zegt Ludo Geurden. “Veel zaken kampen bovendien met een personeelstekort. Dat zijn uitdagingen die we de komende periode zullen aanpakken.”

Btw verlagen

Eén van de zaken die Geurden deze politieke legislatuur nog verwezenlijkt zou willen zien, is de btw-verlaging op niet-alcoholische dranken naar 6 procent. Op dit moment ligt die op 21 procent als een café of restaurant bestellingen plaatst bij een brouwer. “Maar in de supermarkt betaalt iemand maar 6 procent op een flesje water. Daarom willen we die btw-tarieven gelijktrekken.”

Geurden blijft nog tot 2024 voorzitter, daarna zal hij niet meer opkomen als kandidaat. De termijn voor ondervoorzitter Lemahieu loopt nog twee jaar langer, tot 2026. Het is nog niet duidelijk of Lemahieu dan nogmaals zijn kans zal wagen.