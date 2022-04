15. Hoe rijk is Dani Klein? Zangeres renteniert op megasucces Vaya Con Dios

Vermogen: 3.291.935 euro

Sommige artiesten hebben het ‘geluk’ om te kunnen teren op enkel de muziek die ze maken, zonder een hoop nevenprojecten te moeten opstarten om geld in het laatje te brengen. Eén van die artiesten is Danielle Schoovaerts, beter bekend als Dani Klein (69), frontzangeres van Vaya Con Dios. Van de 10 albums die de groep uitbracht tussen 1986 en 1996, gingen wereldwijd meer dan 10 miljoen exemplaren over de toonbank. De zangeres renteniert op dat megasucces en houdt zich daarnaast bezig met muzikale hobbyprojecten. Dat haar bedrijf in 2020 een verlies leed van 121.000 euro, daar zal ze niet echt wakker van liggen.