13. Hoe rijk zijn Dimitri Vegas & Like Mike? Zwaar verlies in coronajaar

Vermogen: 4.396.950 euro

Dat coronajaar 2020 geen goed jaar was voor de broers Dimitri (39) en Michael Thivaios (35), beter bekend als het Belgisch-Griekse dj-duo Dimitri Vegas & Like Mike, zal niet verbazen: van plaatjes draaien kwam niets in huis. Het duo, dat in 2015 nog de nummer 1-positie in de befaamde DJ Mag top 100 bekleedde en een jaar later, met een jaaromzet van 15,5 miljoen dollar, op de tiende plaats stond in de Forbes-lijst van de best verdienende dj’s, zag hun gezamenlijke vennootschap Thivaios coronajaar 2020 afsluiten met een verlies van 100.000 euro. Het feit dat de broers het gros van hun inkomsten halen uit dj-sets in het buitenland en dat door de reisbeperkingen als gevolg van corona niet of nauwelijks mogelijk was, verklaart een en ander.