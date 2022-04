Vier mensen doodgestoken in woning in Londen, twintiger opgepakt

In een woning in het zuidoosten van Londen zijn drie vrouwen en een man doodgestoken. Een verdachte is opgepakt, aldus de politie.

De slachtoffers kenden elkaar blijkbaar. Ze zijn maandagochtend gevonden door de politie, die was opgeroepen rond 2.40 uur Belgische tijd voor overlast in Southwark, een wijk in Londen ten zuiden van de Theems.

In het huis deden de agenten “de vreselijke ontdekking van vier neergestoken mensen”, aldus Colin Wingrove, verantwoordelijke van de politie van Londen in dat gebied. De drie vrouwen waren ongeveer 60, 40 en 30 jaar oud. De man was een zestiger.

Ter plaatse is een verdachte, een twintiger, opgepakt, aldus Wingrove. Volgens hem zoekt de politie niemand anders.