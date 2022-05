12. Hoe rijk zijn Walter Grootaers & Nicole Plas? Powerkoppel blijft goed boeren

Wie zijn de 25 rijkste entertainers – artiesten, tv-figuren en andere performers – van ons land? Financieel journalist Ludwig Verduyn dook in de jaarrekeningen en stelde de lijst samen. Op nummer 12: Walter Grootaers & Nicole Plas.

Vermogen: 4.608.950 euro

Walter Grootaers (67) en zijn echtgenote Nicole Plas (55) zijn zo een van die ‘powerkoppels’ in het Vlaamse medialandschap. Hij staat bekend als ‘opper-Kreuner’ en tv-persoonlijkheid, zij was 23 jaar ‘managing director’ van Endemol Shine Belgium (bekend van ‘Big Brother’) en leidt nu haar eigen productiehuis, dat toppers als ‘The Voice van Vlaanderen’ of nog ‘The Voice Kids’ maakt. Hun gemeenschappelijke vennootschap blijft alvast goed boeren.