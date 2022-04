Incidenten tussen supporters Club Brugge en Antwerp na wedstrijd, Brugse burgemeester vraagt intern onderzoek

Na de eerste thuiswedstrijd van de play-offs tussen Club Brugge en Antwerp deden afgelopen weekend al beelden de ronde van incidenten met supporters. “Een aantal Antwerp-supporters is uit frustratie in het veiligheidsnet geklommen om daarna een veiligheidspoortje te forceren en in het thuisvak terecht te komen”, zegt De fauw. Stewards konden de twee supportersgroepen min of meer gescheiden houden.

Verder heeft een grote groep Brugse supporters geprobeerd om enkele poorten te forceren. Een van de poorten bezweek uiteindelijk onder de druk van de massa. Ook een tweede poort werd geforceerd. De fauw hekelt daarbij ook de verouderde infrastructuur van het stadium. “Voor veiligheid en ordehandhaving blijkt de verouderde infrastructuur van het Jan Breydelstadion een ernstig risico. Het gammele hek- en sluitwerk kan zonder al te veel moeite uit de hengsels worden gelicht en open en omver worden getrokken. Dat is duidelijk ook gebeurd.”

Uiteindelijk werd een vijftal Brugse supporters kort opgepakt en geïdentificeerd. Op korte termijn wil De fauw nu een analyse van de feiten. “Politie-eenheden die naar het stadion kwamen helpen, werden opgehouden omdat poorten niet meer bemand waren door stewards van de organisatie of omdat de aanwezige stewards bepaalde poorten niet goed konden bedienen. Hierdoor ging er tijd verloren en konden de politieversterkingen niet op de meest snelle en efficiënte manier worden ingezet.”