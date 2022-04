KU Leuven verhoogt laagste brutolonen van medewerkers tot 14 euro per uur

Hoe hoog de lonen van de betrokken medewerkers voor de verhoging waren, hangt af van iemands individuele situatie, zegt de rector. “Maar het bedrag lag niet ver onder 14.”

De verhoging komt er op vraag van de socialistische vakbond ABVV. Die stelt dat 14 euro bruto voldoende is om boven de armoedegrens uit te komen. “We deelden al langer de bezorgdheid van ABVV”, zegt Sels. “Voor de vorige rectorverkiezingen hebben we al een financiële analyse laten uitvoeren over de impact van de verhoging. Nu zijn we tevreden dat we dit akkoord hebben kunnen sluiten.”

De implementatie van de nieuwe lonen is volop bezig.