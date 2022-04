VS schudt alle terughoudendheid van zich af en stuurt nieuwe wapens naar Oekraïne: waarom doen ze dat? En wat is het grotere doel?

“We willen Rusland verzwakken zodat het niet meer kan doen wat het in Oekraïne doet.” Dat zei de Amerikaanse minister van Defensie Lloyd Austin maandag na een bezoek aan Kiev. De terughoudendheid van Washington die er in het begin van de oorlog nog was, is helemaal weg. En dus zijn er nieuwe wapens op weg naar Oekraïne, die Kiev in staat moet stellen in de aanval te gaan. Oók over de Russische grens, als het dat wil.