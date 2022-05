9. Hoe rijk is Rocco Granata? Wereldhit brengt nog steeds geld in het laatje

Vermogen: 6.849.654 euro

Wie Rocco Granata (83) zegt, zegt ‘Marina’. De wereldhit uit 1958 groeide uit tot een evergreen die wereldwijd meer dan 5 miljoen keer over de toonbank ging. ‘Marina’ is één van de meest gecoverde platen ooit en brengt tot vandaag geld in het laatje. De Italo-Belg kon financieel al snel op zijn lauweren rusten, maar deed dat niet. Behalve zanger en componist is hij ook muziekproducent, eigenaar van een muziekuitgeverij en een platenlabel, gespecialiseerd in Vlaamse zangers en kleinkunstartiesten. En daarnaast investeerde hij een groot deel van zijn vermogen in vastgoed. Zijn recentste muzikale wapenfeit dateert van 2018, toen hij op zijn 80ste nog een nieuwe plaat uitbracht, ‘Rocco 80’ getiteld.