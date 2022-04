Britse regering schat dat al 15.000 Russische soldaten omkwamen in Oekraïne: “Rusland faalt in bijna elke doelstelling”

De Britse regering gaat ervan uit dat sinds het begin van de oorlog tegen Oekraïne zo’n 15.000 Russische soldaten gedood zijn. Minister van Defensie Ben Wallace noemde dat cijfer maandag in het parlement in Londen.

Er is ook verlies aan militair materieel. Volgens Wallace tonen meerdere bronnen aan dat er tot nog toe meer dan 2.000 pantservoertuigen vernield of buitgemaakt zijn. Bovendien heeft Moskou meer dan 60 helikopters en gevechtsvliegtuigen verloren.

De cijfers van Londen liggen onder degene die door de Oekraïners zijn verstrekt. Kiev spreekt over goed 22.000 gedode Russische militairen.

Volgens Wallace heeft Rusland tot nog toe “bij bijna elk van zijn doelstellingen gefaald”. Bij het begin van de oorlog zette Moskou zo’n 65 procent van al zijn grondtroepen in, aldus de minister. “Momenteel gaan we ervan uit dat ongeveer een kwart van hen niet meer bereid is om te vechten.”